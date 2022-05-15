أصابت حالة من الجدل والدهشة المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صور وفيديوهات لتمثال أبو الهول وهو مغلق العينين على غير عادته، لتتوالى بعدها الأسئلة عن سبب هذه الظاهرة الغربية ومدى حقيقة الأمر.

حقيقة غفوة أبو الهول:

وأكدت تقارير مصرية أن الرأي السائد حاليًّا والأقرب للمنطق هو أن الصور والفيديوهات التي تم تداولها مفبركة أو بمعنى أدق تم تصوير أبو الهول بزاوية عكس الشمس وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه، الأمر الذى جعل الصورة تظهر بهذا الشكل، وذلك وفقًا لتصريحات العديد من مسؤولي الآثار ردًّا على هذا الجدل.

وأكدت هذه النظرية، صور أرشيفية لـ أبو الهول على واحدة من أكبر وكالات التصوير في العالم (Gettyimage) والتي تم تصويرها قبل عام على مراحل متفرقة وزوايا مختلفة، منهم صورة قديمة تم تصويرها من الأسفل (زاوية منخفضة) وتظهر عيناه مغلقتين، أما الصور الحديثة تم تصويرها من زوايا أخرى وتظهر عيناه طبيعيتين.