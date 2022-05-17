شارك المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء.

أبو بكر يعود للتدريبات الجماعية:

ولفت الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أبو بكر شارك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة، لتتأكد جاهزيته.

وكان فينسنت أبو بكر قد تعرض لإصابة بتمزق في باطن القدم، خلال مشاركته مع منتخب الكاميرون ضد الجزائر، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية.

النصر يستعد لمواجهة الرائد:

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.