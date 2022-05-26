نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش ويدمة وثار وحبونا وبدر الجنوب.

وتستمر الحالة – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، الحدود الشمالية والجوف ويستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق القصيم، الرياض والشرقية وتمتد إلى منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل، القصيم والرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر.