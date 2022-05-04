أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا بشأن طقس غير مستقر على منطقة الحدود الشمالية، وتحديدًا حزم الجلاميد وطريف وعرعر.

تفاصيل الحالة:

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الحادية عشرة مساء حتى الثالثة فجر يوم غد الخميس، وتشمل الحالة أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية، حيث تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 40كم/ ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالي والجوف، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من تلك المناطق، قد تمتد إلى منطقة حائل.

كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية والرياض، في حين لا تزال الفرصة مهيأة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.