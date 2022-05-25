أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا باستمرار الأتربة المثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.

ووجه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن طقس غير مستقر على بعض المناطق بداية من اليوم الأربعاء.

أمطار رعدية:

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: من الأربعاء إلى نهاية الأسبوع الجاري؛ تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لتكوّن السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة.