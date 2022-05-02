يبحث الكثيرون عن أجدد كلمات تهنئة عيد الفطر للأصدقاء وأقوى الرسائل التي يمكن إرسالها للأقارب عبر واتساب، وذلك مع حلول العيد المبارك غدًا الاثنين في معظم البلاد العربية والإسلامية.

كلمات تهنئة عيد الفطر للأصدقاء على واتساب:

وفي هذا الإطار، إليك بعضًا من أجدد وأقوى رسائل وكلمات تهنئة عيد الفطر للأصدقاء والأقارب على واتساب، بحسب موقع news18.

1- فتح الله لك أبواب السعادة والخير، عيد مبارك لك ولأسرتك، استمتع بوقتك المبارك في هذا العيد.

2- عيد مبارك! اغتنم اللحظة وكن سعيدًا مع أسرتك، فأنت لا تحتاج إلا إلى القليل لتعيش حياة سعيدة.

3- أتمنى أن يجلب لك هذا العيد شعاعًا جديدًا من الأمل، وفرصًا حميدة في حياتك، عيد مبارك.

4- نحمد الله على أن مد في أعمارنا لنفرح معًا بالعيد المبارك.

5- مع رؤية الهلال الجديد، أتمنى لك فرحة جديدة تهل عليك، وخير مجيد يحل بك.

6- نتمنى لكم ولأسرتكم السلام والوئام والسعادة والصحة الجيدة والازدهار في المناسبة الميمونة، عيد مبارك لكم ولكل من في البيت.

7- أتمنى أن يغمر الله عليك حبه وبركاته، ويتقبل صالح أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا، أتمنى لك عيدًا سعيدًا.

8- بمناسبة عيد الفطر السعيد، أتمنى أن تتحقق كل آمالك وأحلامك ببركات الله.

9- أدعو الله أن يزين أيامك في العيد بألوان الجنة، أتمنى لك ولعائلتك عيدًا سعيدًا.

10- قبل شروق أشعة الشمس الذهبية، ليزين الله كل أمنياتك بالتوفيق والنجاح والسعادة لك ولعائلتك، عيد فطر سعيد.

ويُذكر أن احتفالات عيد الفطر هذا العام ستكون مختلفة في معظم البلاد الإسلامية؛ لأن التجمعات الكبيرة كانت محظورة بسبب جائحة فيروس كورونا في العامين الماضيين.