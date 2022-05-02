ينطلق موسم جدة الليلة بعدد من الفعاليات الترفيهية التي تستمر 60 يومًا، وكان حماس الجمهور وترقبه لحظة الإعلان الرسمي عن إطلاق الفعاليات هو سيد الموقف. الأجواء في مناطق الفعاليات كانت حماسية واستمتاع الصغير قبل الكبير بالأجواء الاحتفالية لم يتوقف منذ ساعات المساء.

فعاليات موسم جدة

النسخة الحالية من الموسم ستتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات الكبرى التي تناسب جميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، بما يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه من خلال توسيع دائرة مشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المُتخصصة، لإقامة حفلات غنائية وعروض مسرحية وبرامج وفعاليات بحرية ومعارض عالمية وألعاب ترفيهية بالإضافة إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والوطنية لدعم الموسم في قطاع المطاعم والمقاهي العالمية والمعروفة مع دعم للأيدي السعودية العاملة بمختلف مناطق الموسم المتمثلة في سيتي ووك، وجدة آرت بروميناد، وجدة بيير، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، والبلد، وسيرك دوسوليه.

مشاريع مستدامة

يذكر أن عدداً من المشاريع المُنشأة في إطار موسم جدة 2022، تم إنشاؤها لتكون على شكل مشاريع مستدامة كنادي اليخوت، وجدة آرت بروميناد، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، إضافةً إلى العمل على إقامة عدد من المشاريع الترفيهية المستقبلية المستدامة مثل مشروع اميرالد باي، وجزيرة بياضة والتي سيتم الإعلان عنها وتدشينها حال جاهزيتها.