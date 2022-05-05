بعدما أعلن طلاقه من الفنانة المصرية ياسمين صبري اقتبس رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة كلمات الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وفي أول تعليق له بعد إنهاء زواجه بالممثلة المصرية الذي دام قرابة عامين قال أبوهشيمة : ” أنا لا أخسر أبداً إما أن أكسب أو أتعلم” وهي مقولة منسوبة للزعيم الإفريقي المناضل.

طلاق ياسمين صبري

وكانت الممثلة المصرية أعلنت صراحة انفصالها عن رجل الأعمال المصري حيث نشرت صورة لهما معًا وعلقت عليها بالقول : ” كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء .. رغم ذلك ستظل أخاً وصديقاً ” لكنها عادت في وقت لاحق وأزالت الصورة والتعليق.

وكانت عملية إزالة الصور المشتركة بين الزوجين السابقين قد بدأت بعد انتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث شهدت الساعات الأولى من الانفصال الإبقاء على الصور لكن بعد مرور حوالي 10 ساعات من تداول الخبر بدأ كل منهما في إلغاء متابعة الآخر وإزالة الصور المشتركة.

من هو أحمد أبو هشيمة ؟

رجل أعمال مصري، من مواليد 1975 رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، تولى رئاسة شركة إعلام المصريين حتى يناير 2018 حيث قام ببيعها لشركة إيجل كابيتال للاستثمارات.

تزوج رجل الأعمال المصري من الفنانة هيفاء وهبي وعاش معها لمدة ست سنوات وانفصلا وفي مارس 2020 أعلن عن زواجه من الممثلة ياسمين صبري التي بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل جبل الحلال. يذكر أن صبري كانت قد تزوجت مرة سابقة قبل دخولها عالم التمثيل وانفصلت بعد زواج دام 5 سنوات.