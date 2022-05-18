حسم المصري الدولي أحمد حجازي مصيره بشأن العروض التي تلقاها مؤخرًا للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

أحمد حجازي يفضل البقاء مع الاتحاد

وتلقى أحمد حجازي مفاوضات من ناديي الأهلي وبيراميدز، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل معاناتهما دفاعيًا هذا الموسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقرر أحمد حجازي الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في ظل المعاملة المميزة التي يلقاها من قبل مسؤولي العميد، بجانب التطور الهائل لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة.

ويشعر أحمد حجازي بالراحة في صفوف الاتحاد، خاصة أنه اقترب من التتويج بلقب الدوري، ويحصل على راتب يصل إلى 50 مليون جنيه مصري، وهو المبلغ الذي لن يُقدمه له أي فريق مصري، وذلك وفقًا لـ”المصري اليوم”.

الاتحاد يستعد للكلاسيكو

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الهلال، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.