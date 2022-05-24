شارك الفنان المصري أحمد سعد جمهوره، مقطع فيديو له أمام الكعبة المشرفة خلال تأديته مناسك العمرة.



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أحمد سعد أمام الكعبة

ونشر أحمد سعد، مقطع فيديو على إنستغرام، خلال تواجده في الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، كاتبًا: “آمين يا رب العالمين”.

أحمد سعد في موسم جدة

ويتواجد الفنان المصري في المملكة العربية السعودية في إطار إقامة حفلات موسم جدة، مع عمر كمال، وحسن شاكوش.

وأدرج أحمد سعد على صفحته بإنستغرام، مقطع فيديو خلال تواجده في حفلات موسم جدة، شاكرًا القائمين على التنظيم.

وأعرب الفنان المصري عن سعادته بحفظ الجمهور السعودي لكلمات أغانيه، فقال في تصريح لإحدى الصحف المصرية إنه فوجئ بجمهوره الذي كان يحفظ الأغاني أكثر منه.

وأضاف: “أنا شخصيًا في حتة في أغنية نهاية عادية، كنت أنا بغنيها غلط وهما كانوا بيغنوها صح، انكسفت وسبتهم يغنوها هما”.

من هو أحمد سعد ؟

اسمه بالكامل، أحمد سعد علي سيد قناوي ولد في 20 أغسطس 1981 بالقاهرة، وسبق له الزواج من الممثلة المصرية ريم البارودي قبل أن يعلنا انفصالهما في نفس العام. وسبق له من الزواج من الممثلة المصرية سمية الخشاب ولكنهما انفصلا في مارس 2019.

أصدر أحمد سعد سنة 2003 ألبومه الأول بعنوان “أشكي لمين” وقد تضمّن ثماني أغاني واشتهر منها إضافة لأغنية الألبوم أغنية “حبيبي روحي”، “يوم واثنين” و”عزيز عيني”. وفي سنة 2007 وبعد سلسلة من الأغاني المنفردة أصدر أحمد سعد ألبومه الثاني بعنوان “وحشتني عيونك”، وقد تضمن اثنا عشر أغنية اشتهر منها أغاني “جرحونا”، “كفاية كده”، “كل ليلة” وأغنية “علمني الحب”. صوّر أحمد سعد أكثر من عشرون أغنية بطريقة الفيديو كليب وقد ساهم ذلك في مزيد من انتشاره خاصة مع تكرار عرضها على القنوات الغنائية المختصة.