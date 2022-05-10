غادرت بعثة الأخضر لكرة قدم الصالات للسيدات، اليوم الثلاثاء، إلى الكويت، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022.

دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022

ومن المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022، خلال الفترة من الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

ويبدأ أخضر الصالات للسيدات مشواره بمواجهة منتخب البحرين، يوم 15 مايو الجاري، ثم يُلاقي منتخب الكويت، يوم 17 من الشهر ذاته، ويلعب بعد ذلك بيومين أمام المنتخب الإماراتي.

وتُعد هذه هي المشاركة الثانية في تاريخ المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، حيث تعود الأولى إلى الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية عام 2019، والتي أنهاها في المركز الثالث.

أخضر الصالات يسعى لتحقيق نتائج إيجابية

وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مدير إدارة كرة القدم النسائية، لمياء بن بهيّان، أن أخضر الصالات يهدف من خلال هذه المشاركة إلى تقديم مستوى مشرّف، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية.

وأضافت: “نهدف في المشاركة بهذا التجمع الخليجي المميز إلى تقديم مستوى مشرف يعكس التطور والنمو الذي تشهده كرة القدم النسائية في المملكة ودول الخليج الشقيقة في الفترة الماضية”.

وفي السياق ذاته، قالت المشرف العام على المنتخبات الوطنية النسائية، عالية الرشيد أن الإعداد لهذه المشاركة وفق إطار تم رسمه من الجهاز الفني، وأضافت: “عملنا على إعداد المنتخب للبطولة من خلال ثلاث مراحل، ابتدأت أولًا بتجارب الأداء لاختيار اللاعبات واستدعائهم للمنتخب”.

وتابعت: “وثانيًا بمرحلة الرياض وجدّة التي استمرت طوال شهر رمضان المبارك، وأخيرًا معسكر الأخضر الذي شهدته الرياض وتم خلاله لعب مباراتين وديتين أمام المنتخب الكرواتي، قدمنا خلالها مستوى رائعًا، يجعلنا على أتم جاهزية للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022”.