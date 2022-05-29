حذر أخصائي الجلدية والتجميل بالليزر الدكتور ظافر بن حافظ، من الأخطاء التي تقع فيها بعض السيدات بسبب التسرع للحصول على نتائج في أسرع وقت.

وسائل سريعة:

وقال ابن حافظ خلال حواره إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية اليوم الأحد: إن السيدات، خصوصًا مع اقتراب مناسبة مهمة بالنسبة لها، يقبلن على وسائل سريعة للحصول على بشرة نضرة، وعندها تقبل بأي حلول يتم طرحها حتى لو كانت مؤذية للبشرة على المدى البعيد.

وتابع أن كثيرًا ما تقبل السيدات بأي حل أو أي سيناريو يُطرح أمامها، كما أن بعض الأطباء لا يرغبون في خسارة الزبائن، ولهذا يحاول تقديم أي سيناريو للسيدة حتى إن كان غير مجدٍ بالنسبة لها.

أبرز العلاجات:

وحول أبرز العلاجات التي تقبل عليها السيدات خصوصًا قبل المناسبات المهمة مثل الزفاف أو الأعياد، أوضح أن الطلب يتركز دائمًا على النضارة والبشرة الصافية بدون عيوب، والحصول على إشراقة مميزة.