بدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رحلته الأولى إلى آسيا من خلال لقاء رئيس كوريا الجنوبية الجديد، يون سيوك يول، وحدث الاجتماع في منشأة شركة سامسونج للرقائق الدقيقة، لكن لم يخلُ الاجتماع من بعض اللحظات المحرجة.

وفي اللقاء قال بايدن، وهو يلقي ملاحظات بجانب يون بعد جولته في شركة سامسونج: هذه بداية ميمونة لزيارتي؛ لأنها رمز للتعاون المستقبلي والابتكار الذي يمكن لدولتينا أن تبنيهما معًا.

ثم قام الزعيمان بجولة في طابق من المنشأة وتلقيا معلومات حول كيفية صنع رقائق أشباه الموصلات الخاصة بالهواتف الذكية.

جو بايدن يتعثر في اسم رئيس كوريا الجنوبية:

وفي بداية اللقاء بين الزعيمين تعثر الرئيس الأمريكي في نطق اسم نظيره الكوري الجنوبي، حيث ناداه باسم الرئيس السابق للبلد، فقد قال: أشكرك أيها الرئيس مون يون على كل ما فعلته، واسم مون هو اسم سلف الرئيس الحالي يون سيوك يول.

زلة محرجة تخص سامسونج:

كما أخطأ بايدن أيضًا في ذكر اسم منشأة سامسونج في تاكساس، الولايات المتحدة، والتي تخطط الشركة الجنوبية لإنفاق المليارات عليها.

وتُعد زيارة بايدن إلى آسيا هي الأولى من نوعها كرئيس، وقد قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان: إنه لا يستبعد أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية أثناء وجود الرئيس.

وأجرت كوريا الشمالية بالفعل 15 تجربة صاروخية باليستية هذا العام، بالإضافة إلى سبع تجارب نووية، وقال سوليفان: نحن نستعد لجميع الحالات الطارئة، بما في ذلك احتمال حدوث مثل هذا الاستفزاز أثناء وجودنا في كوريا أو في اليابان.