شهدت مساجد الإمارات أداء صلاة الغائب على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي اليوم الجمعة.

ويتقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم غد السبت في قصر المشرف.

صلاة الجنازة على الشيخ خليفة:

وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي اليوم صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ جثمان الفقيد ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.