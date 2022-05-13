شهدت مساجد الإمارات أداء صلاة الغائب على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي اليوم الجمعة.
صلاة الغائب على فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ #خليفة_بن_زايد آل نهيان في مساجد الإمارات#الإمارات #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان #إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9C94nZxaYP
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 13, 2022
ويتقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يوم غد السبت في قصر المشرف.
صلاة الجنازة على الشيخ خليفة:
وأدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي اليوم صلاة الجنازة على جثمان فقيد الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.
وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ جثمان الفقيد ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.
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