أدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رحمه الله – .
بتوجيه الملك #سلمان.. إقامة صلاة الغائب على الشيخ #خليفة_بن_زايد في الحرمين الشريفين#الإمارات#العربية pic.twitter.com/RidyBhIjll
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 13, 2022
دعاء للفقيد:
وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.
اترك تعليقاً