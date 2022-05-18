تدرس شركة أرامكو طرح ذراعها التجارية شركة “أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية” للاكتتاب العام.

حصة 30%:

ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن مصادر مطلعة، إنه يمكن أن تطرح “أرامكو” حصة 30% من ذراعها التجارية، مبينة أن تقييم الوحدة التجارية يمكن أن يصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.

وأضافت، أن الشركة تعمل مع بنوك تضم “غولدمان ساكس” و”جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي”، على دراسة الطرح المحتمل، مشيرة إلى أن أرامكو لا تزال تناقش مزايا الإدراج المحتمل.

المنتجات البترولية:

وتعد شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية الذراع التجارية لعملاق النفط “أرامكو”، ويقوم نشاطها الرئيس على تداول المنتجات المكررة والسائلة والكيميائية والبوليمرية وتسويقها دولياً، وتستخدم أسطولاً يضم أكثر من 40 سفينة، تُنفّذ أكثر من 1190 رحلة بحرية سنوياً، كما تقدّم الشركة خدمات العملاء الدوليين، مثل: تخزين البنزين والمزيج وتخزين زيت الوقود والمزج والشحن والخدمات المالية على شكل التحوط المالي.