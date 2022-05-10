أزاحت شركة أرامكو السعودية شركة أبل الأمريكية عن عرشها كأكبر شركة عالمية من حيث القيمة السوقية بعد ارتفاع قيمة سهم أرامكو اليوم إلى 46.10 ريال في سوق الأسهم السعودية.

قيمة أرامكو السوقية

وارتفعت القيمة السوقية للشركة السعودية العملاقة إلى 2.464 تريليون دولار (9.24 تريليون ريال)، بينما تصل قيمة أبل إلى 2.461 تريليون دولار، وذلك بعد أن خسرت الشركة الأمريكية أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية في ثلاثة أيام.

سعر سهم أرامكو

وكان سهم أرامكو استهل التداولات اليوم عند 45.95 ريال وخلال جلسة تداول اليوم وصل سعر السهم الأعلى إلى 46.20 ريال فيما وصل السعر الأدنى إلى 45.25 ريال.

تعزيز أداء القطاع

وقد ساهمت عوامل متعددة في دعم سهم أرامكو مؤخرًا، على رأسها الارتفاعات القوية في أسعار النفط. وحقق السهم مكاسب بـ 28% منذ مطلع العام.

وتعد أرامكو واحدة من 3 شركات عالمية فقط تتخطى قيمتها التريليوني دولار، إذ تنضم مايكروسوفت إلى الثنائي العالمي، كما أنها الشركة الوحيدة من خارج الولايات المتحدة ضمن أكبر 8 شركات من حيث القيمة السوقية.

على الجانب الآخر، تتصدر أرامكو بالفعل الشركات العالمية في مؤشر الأكثر ربحية، إذ تبلغ أرباحها نحو 208 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، مقابل 120 مليار دولار لأقرب منافسيها (شركة أبل).