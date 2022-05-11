أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، مسجلة انخفاضاً في صافي الأرباح بنسبة 52% إلى 29 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح 60 مليون ريال حققتها الشركة الفترة ذاتها من العام الماضي.

سبب انخفاض صافي الربح:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2021، يعود إلى انخفاض قيمة وكمية مبيعات الأسمنت، إضافة إلى تراجع إيرادات من استثمارات، وانخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة، فضلاً عن انخفاض الإيرادات الأخرى.

ارتفاع تكلفة الإيرادات:

وأرجعت سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى، ارتفاع تكلفه الإيرادات، وارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية، علاوة على انخفاض إيرادات من استثمارات، وانخفاض الحصة في نتائج شركة زميلة.