ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أكوا باور 9.2%، إلى 151.8 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقابل 139 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح 56%، حيث كانت في الربع السابق 338.8 مليون ريال.

الأرباح التشغيلية:

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول من 2022، نحو 516.6 مليون ريال، مقابل 432.4 مليون ريال، في الربع الأول من 2021، بنمو 19.4%.

وأرجعت أكوا باور ارتفاع أرباحها في الربع الأول مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى الزيادة في حصة صافي الدخل من الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية نتيجة المساهمة من المشاريع التي بدأت التشغيل بعد نفس الربع من السنة الماضية.

زيادة الدخل التشغيلي:

كما زاد الدخل التشغيلي الآخر وذلك نتيجة لتعويضات الأضرار المستردة من احد المشاريع؛ الزيادة في الإيرادات الأخرى بشكل رئيسي نتيجة دخل الفائدة على قرض المساهم المقدم لإحدى الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، بالإضافة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية مقارنه من الربع المماثل من العام السابق، وذلك يعود بشكل رئيس إلى مصاريف برنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين.