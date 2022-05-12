أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة صافي أرباح بلغ 87.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها نحو 10.5% مقارنة بأرباح قدرها 78.8 مليون ريال سجلتها الشركة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

سبب زيادة الأرباح:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، أن سبب الزيادة في الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات في الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 85.1 مليون ريال وبنسبة 7% عن الفترة المماثلة من العام 2021، وبذلك حافظت الشركة على زيادة إيراداتها عن الفترة المماثلة من العام السابق والذي كان متميزا بزيادة إيراداته بسبب الجائحة.

نمو مبيعات وصفتي:

وأضافت أن النمو في مبيعات برنامج وصفتي (مع وزارة الصحة) بلغ 22.2%، فيما وصل النمو في مبيعات شركات التأمين إلى 22.4% عن الفترة المماثلة من العام 2021.

وبينت أن إجمالي الربح في الربع الأول من العام الجاري، ارتفع ليصل إلى 42.2 مليون ريال وبنسبة 9.3 % عن الربع ذاته من 2021، نتيجة التحسن في نسبة إجمالي الأرباح إلى (38.1%) عن الفترة المماثلة من العام السابق (37.4%).