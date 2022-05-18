أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، محققة قفزة في صافي الأرباح بنسبة 675%، حيث بلغت 221 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 28.5 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

سبب ارتفاع الأرباح:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وأضافت أن الارتفاع في مصاريف التشغيل وانخفاض إيرادات التأجير، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، تم تعويضه بالانخفاض في أعباء التمويل وكان له الأثر على صافي الربح.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2022 مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع مبيعات العقارات، والانخفاض في تكاليف التشغيل وانخفاض أعباء التمويل.