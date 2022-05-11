أسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الاتفاق والهلال اليوم، لطاقم تحكيم أرجنتيني.

حكام مباراة اليوم

ويدير مباراة الاتفاق والهلال اليوم الأرجنتيني فرناندو راباليني، ويساعده خوان بابلو بيلاتي ودييغو بونفا، ومحمد السماعيل حكمًا رابعًا، وماورو فيجليانو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في مواصلة انتصاراته، وملاحقة الاتحاد، أملًا في تعثره وخطف صدارة الترتيب، فيما يسعى الاتفاق لتحقيق الفوز، والابتعاد عن مراكز الهبوط.

مباراة الاتفاق والهلال المؤجلة

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق والهلال، عند الساعة 6:55 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المؤجلة، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.