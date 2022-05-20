مثّل تراجع مستوى اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا أزمة لنادي الهلال وجماهيره، حيث طالب الكثيرون منهم برحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخاض اللاعب البرازيلي، 3 نهائيات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي وهم “نهائي دوري أبطال آسيا 2021، نهائي كأس السوبر السعودي، نهائي كأس الملك 2022”.

أرقام غير متوقعة من ماثيوس بيريرا !

وبالنظر إلى أرقام اللاعب البرازيلي، فإنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف؛ وبالتحديد في 255 دقيقة، كما سدد على المرمى مرتين فقط.

وكان فيصل أبو اثنين لاعب الهلال السابق تحدث عن بيريرا قائلًا: “اللاعب البرازيلي بيريرا أغرب لاعب أجنبي حضر للهلال.. أكثر لاعب قيمة سوقية.. وأقل لاعب قيمة فنية.. وأكثر لاعب صبرت عليه الجماهير.. وأقل لاعب قدم لهم مقابلًا فنيًّا.. أكثر لاعب يفقد الكرة داخل الملعب وأقل لاعب تستفيد منه.. يا أخي رد لهم بعض مما توقعوه منك!”.

يذكر أن بيريرا صاحب الـ26 عامًا انضم إلى الهلال صيف 2021 قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.