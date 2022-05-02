أعلنت لجنة فض المنازعات قرارها بشأن قضية نادي النصر ضد محمد كنو ونادي الهلال، والتي تضمنت عقوبات كبيرة على الزعيم ونجمه، حيث من المتوقع أن تشهد تأثيرات سلبية على الأزرق.

وجاءت عقوبات لجنة فض المنازعات على النحو التالي، حيث تضمنت إيقاف محمد كنو لمدة أربعة أشهر، فضلًا عن تغريم نادي الهلال 27 مليون ريال سعودي، ومنع الزعيم من التسجيل لفترتين كاملتين.

ويحق لنادي الهلال الاستئناف على هذا القرار، ولكنه أصبح يعاني من بعض الأزمات التي ستظهر له خلال الفترة المقبلة، بسبب الغرامة المالية الكبيرة، وإيقاف القيد.

أزمات تلاحق الهلال:

وكان نادي الهلال قبل أيام، قد تأهل إلى دور الـ16، في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن تصدر مجموعته، بالفوز في أربع مواجهات متتالية، بالإضافة لتعادل وهزيمة.

وسيكون هذا التأهل هو أول أزمات نادي الهلال، لأن الزعيم كان من المتوقع له أن يقوم بتدعيم صفوفه خلال الموسم القادم من أجل المشاركة في دوري الأبطال الآسيوي.

وخلال فترات القيد، كان الهلال سيبحث عن احتياجاته من أجل استعادة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي بات بعيدًا عن الأزرق الموسم الراهن.

وفي حالة فوز الزعيم بدوري الأبطال، سيكون بحاجة ماسة إلى تدعيم صفوفه لمونديال الأندية، خاصة وأن جميع الفرق المشاركة، تقوم بتدعيم صفوفها بشكل قوي.

الهلال يخسر نجمه في سباق الدوري:

ويٌعد محمد كنو أبرز لاعبي نادي الهلال، حيث ظهر مع الزعيم بشكل جيد، خلال بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ودوري أبطال آسيا، فضلًا عن بطولة كأس الملك.

وبعد قرار لجنة المُنازعات، سيفقد الهلال نجمه، خلال السبع مواجهات الحاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث كان يأمل الزعيم في خطف اللقب والعودة من بعيد.