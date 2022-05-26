كشفت تقارير إعلامية أن الحكم البولندي سيمون مارسينياك سيدير مباراة الاتحاد والطائي الأحد المقبل في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى العميد لتعويض خسارته من نادي الهلال بالجولة الـ27، بالفوز على الطائي، كما يريد الطائي الفوز للابتعاد عن مراكز الهبوط مما يضيف قوة وإثارة كبيرة للمباراة.

وذكر الإعلامي علاء سعيد أن لجنة الحكام في اتحاد الكرة، استقرت على تولي البولندي سيمون مارسينياك، المسؤولية التحكيمية لمباراة الاتحاد والطائي في دوري المحترفين.

لماذا شعر جمهور الاتحاد بالقلق من سيمون مارسينياك ؟

وتذكرت جماهير العميد أزمات سابقة للحكم البولندي صاحب الـ41 عامًا، منها إلغاء هدف صحيح لصالح العميد في مباراة الهلال في الموسم الماضي ببطولة دوري المحترفين.

كذلك سبق وأن تعرض لانتقادات من جانب النصر بعد خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال في موسم 2020.

وتخشى جماهير العميد من أي خطأ تحكيمي قد يؤدي إلى ضياع لقب الدوري على النادي خلال الموسم الحالي.