لا تتوقف ميعاد العسيري عن إثارة الجدل بين الحين والآخر، فكلما خرجت من دائرة الضوء بين مشاهير الفلس، أقدمت على أمر ما يعيدها للساحة من جديد بإثارة مزيد من الجدل.

إثارة الجدل

ويعتمد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مثل ميعاد العسيري على إثارة الجدل لجذب الاهتمام وكذلك المتابعين، فكلما أصبح اسمها متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيها، وبالتالي ترغب العديد من الشركات في التعاقد معها للإعلان عن منتجاتها من خلال حساباتها الرسمية.

آخر أزماتها

كانت آخر الأزمات التي تسببت فيها ميعاد العسيري هي رحلتها في تايلاند وظهورها بملابس تسببت في حالة كبيرة من الجدل والغضب بين العديد، الذين أكدوا على أن مظهرها لا يتماشى مع تقاليد المجتمع والذوق العام، مطالبين بمقاطعة مثل هذا المحتوى لأنه يضر أكثر ما ينفع.

من هي ميعاد العسيري؟

هي واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم محتوى يتناول الموضة والأزياء وكيفية العناية بالبشرة، وتحظى بالعديد من المتابعين على مستوى العالم العربي،، وتعتبر حديثة العهد نسبيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر تواجدها على تطبيق سناب شات وكذلك منصة تيك توك، وذلك لأن أكثر المحتوى الذي تقدمه معتمدًا على المقاطع القصيرة.

شروط زوج المستقبل

واشتهرت العسيري بالعديد من الآراء المثيرة للجدل وخاصة موقفها من زوجها في المستقبل، والذي أكدت على أن يكون ميسور الحال وذا منصب مرموق، وأن تكون هي المتحكمة في الحياة الزوجة ولا يعارضها إطلاقًا فيما تفعله، وأن تتمتع بحياة ملكية ويكون لها خدم ومرفهة، وهي الآراء التي قابلها العديد بالسخرية والدهشة.