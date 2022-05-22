كشف مراسل قناة الإخبارية عن استمرار أزمة المياه في جازان حيث تصل مدة الانتظار لتعبئة صهريج المياه إلى 18 ساعة فيما يصل سعر الصهريج إلى 1000 ريال.

فيديو | المواطن سالم المالكي: رغم وجود 3 من أكبر سدود #المملكة في المنطقة.. أزمة مياه أزلية تشمل 6 محافظات في القطاع الجبلي في #جازان#نشرة_النهار pic.twitter.com/dyIjOzfl7D

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2022

6 محافظات تعاني

وقال المواطن سالم المالكي، في مقابلة مع قناة الإخبارية، إن أزمة المياه لا تتواجد في محافظة الداير فقط بل توجد في 6 محافظات واقعة في القطاع الجبلي بجازان بالقرب من أكبر 3 سدود في المملكة.

أزمة المياه أزلية

وأضاف المالكي أن “أزمة المياه التي تعاني منها هذه المحافظات تعتبر من قديم الأزل وليست وليدة اليوم فقط، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأموال الطائلة التي يضخها ولاة الأمر من أجل حل المشكلة وسد الاحتياجات، إلا أننا مازلنا نراوح في نفس الأزمة بجميع محافظات القطاع الجبلي”.

حل الأزمة

وأشار إلى أن الحل متواجد أمام أعيننا فهذه المحافظات الست يقع بالقرب منها ثلاثة من أكبر السدود في المملكة، وهي “سد وادي بيش، وسد ضمد، وسد جيزان”.