كشف الإعلامي والناقد الرياضي جمال عارف عن أزمة ستواجه مباراتي ” الهلال والاتحاد” و”الأهلي ضد أبها”، في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تأجيل مباريات الجولة.

المباراتان في نفس اليوم

وقال عارف عبر حسابه في “تويتر” : “كيف سيتم التعامل مع مباراتي الاتحاد والزعيم والأهلي وأبها كون المباراتين في جدة، وتُلعبان في يوم واحد وملعب الأمير عبدالله الفيصل مشغول بموسم جدة، نأمل أن يكون هناك توضيح من الرابطة”.

ومن المتوقع استئناف مباريات الجولة يومي الاثنين والثلاثاء، مع توقعات بإقامة مباراتي ” الهلال والاتحاد” ” الأهلي وأبها” يوم الاثنين المقبل في جدة وعلى ملعب الجوهرة المشعة !.

تعليق الأنشطة الرياضية لمدة 3 أيام

وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق المنافسات الرياضية لمدة 3 أيام، وذلك حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.