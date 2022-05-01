يواجه المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، أزمة حقيقية وذلك قبل مواجهة نادي الشباب الجمعة المقبلة في الجولة الـ26 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب عن العالمي بالفترة الحالية، المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر بسبب إصابة مما يعني غيابه لمدة 3 أسابيع عن الفريق.

أزمة هجومية لـ النصر:

كذلك تتواصل الأزمة الهجومية بغياب اللاعب عبدالفتاح آدم، كما يُعاني العالمي أيضًا من إصابة للاعب الأوروجوياني جوناثان رودريغيز في عضلتي السمانة والخلفية.

وفي حال لم يكن جوناثان رودريغيز جاهزًا فقد يضطر المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو للاعتماد على البرازيلي تاليسكا كمهاجم صريح.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد نادي الشباب رابعًا في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.