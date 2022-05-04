أفاد مراسل قناة الإخبارية بأن عشوائية تفويج الحافلات من أسباب التكدس في مطار الملك عبدالعزيز.

فيديو | مراسل الإخبارية: التكدس في الصالة الشمالية في #مطار_الملك_عبدالعزيز ما يزال مستمرا.. والعشوائية في تفويج الحافلات أحد أسباب الازدحام#نشرة_النهار pic.twitter.com/iVtY05KHC9

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2022

واكد أن التكدس ما زال داخل الصالة الشمالية في المطار، إضافة إلى تكدس للمسافرين في مواقف السيارات.

ولفت إلى أن التعطل وتأخير الرحلات في المطار يشمل المغادرين والقادمين.

تكدس كبير:

وكان مطار الملك عبدالعزيز في جدة، قد شهد تكدسًا لعدد كبير من الركاب في الصالة الشمالية، وذلك في ظل عدم وجود موظفين بحسب ما ذكره عدد من المسافرين في المطار.

وقال المسافرون: إن هذا التكدس في المطار يشوه الجهود المبذولة ولابد من قرارات حازمة للتصدي لمثل هذه المشاكل.

سبب الأزمة:

وأكد مراسل الإخبارية خالد المطرفي أن إلغاء إحدى الناقلات الجوية للرحلات في الصالة الشمالية في المطار إضافة إلى قلة أعداد العاملين من أسباب التكدس.