أوضح رئيس الأبحاث في شركة نايت فرانك الشرق الأوسط، فيصل دوراني، أسباب ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية في مدينة الرياض بأسرع وتيرة منذ 5 أعوام على الأقل.

مبادرات حكومية:

وكشف دوراني، خلال مداخلة إلى الشرق بلومبرج، أنه من بعد إطلاق برنامج التحول الرقمي عام 2016 كان هناك ارتفاع هائل في القطاع السكني في المملكة من حيث الطلب وأعمال التطوير وأسعار المساكن، وبالنسبة للرياض فهي مركز مهم جدًّا للملكة، وفيها أعلى مستوى من تكوين الوظائف في المملكة، وهناك مبادرات حكومية لاجتذاب الشركات من الإقليم؛ لكي تنشئ مراكز إقليمية لها في الرياض، وهذا يعني أننا سنكون أمام وظائف جديدة في الرياض.

زيادة الطلب على العقارات:

كذلك توقع زيادة طلب الشباب على المسكن والعقارات، وتحديدًا في الرياض، موضحًا أن هذه الأسباب كلها جعلت الرياض تحقق نموًّا كبيرًا، كما أن الحكومة تريد تعزيز معدلات ملكية المساكن في الرياض عبر برامج وافي وسكني من أجل زيادة نسبة الملكية إلى 70%.