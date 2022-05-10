سلط الكابتن طيار عبدالله الغامدي الضوء على أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، لافتًا إلى أن أسعار بعض الرحلات الداخلية أعلى من الدولية.

بعضها أغلى من الرحلات الخارجية..

الكابتن طيار/ عبدالله الغامدي: لا أرى أي مبرر لارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في المملكة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oGjAxofqZi

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 9, 2022

لا مبرر لارتفاع الأسعار:

وأضاف الغامدي، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه لا يرى أي مبرر لارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي في المملكة.

وتابع: “قابلت أحد المواطنين وأخبرني أنه سافر لإحدى المناطق الداخلية برفقة زوجته وطفليهما بتذاكر بلغت قيمتها 6 آلاف ريال ذهاب فقط”.

أسباب ارتفاع أسعار التذاكر:

وبالنسبة إلى أسباب ارتفاع أسعار التذاكر قال: “جائحة كورونا أثرت على قطاع الطيران بصفة عامة وشركات الطيران بصفة خاصة وأيضًا ارتفاع أسعار البترول والتضخم أدى ذلك لوجود عبء ثقيل على ميزانية الشركات”.

وأردف: “حتى تعود الشركات للتعافي والتشافي أطلب ألا يكون ذلك على ظهر المواطن والمقيم، وإنما يكون بالشراكة بين الاثنين”.