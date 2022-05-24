أوضحت مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجمعية حماية المستهلك، أسماء الراجح، أسباب تفاوت أسعار المنتجات من سوق إلى آخر في المملكة.

لماذا سلعة معينة مُصدرة من السعودية إلى دولة ما، تُباع هناك بسعر أرخص من سعرها في المملكة؟!

مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجمعية حماية المستهلك، تشرح السبب@cpaksa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gfv0PPsaGA

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 24, 2022

وقالت الراجح خلال حوارها إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن الجمعية رصدت ارتفاعًا في أسعار بعض السلع مقارنة بالعام الماضي ورفعت تقريرًا وتوصيات لوزارة التجارة، مشيرةً إلى أن دور الجمعية رصد المشكلات تمس المستهلك ويتم رفع المشكلات للجمعيات ذات الاختصاص والجهات التشريعية.

رسالة إلى المستهلك:

ووجهت الراجح رسالة إلى المستهلك وقالت: يجب البحث عن البديل الأرخص، والأسعار تخضع للعرض والطلب إلا السلع المحددة بموجب نظام أو قرار وزاري، وعندنا وفرة الخيارات في السوق، وهناك تباين في الأسعار في أغلب السلع”.

حرية منافسة:

ولفتت إلى أن المملكة بها حرية المنافسة بين الشركات، ولن تستطع فرض سعر معين على التجار، مشيرةً إلى أن سبب تباين الأسعار، هو أنه يمكن أن يكون هناك تخفيضات في أحد الأسواق، والموردون ممكن أن يعطوا سوقًا معينًا بسعر مخفض وسوق آخر يعطونه بسعر عالٍ والعكس صحيح، وممكن نجد سعرًا رخيصًا في مكان وبعد فترة يزيد.