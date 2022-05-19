أغلقت أسهم البورصة الأمريكية على انخفاض حاد، أمس الأربعاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.6%، وتسبب ذلك في تسجيل شركات كبرى لخسائر رهيبة، على رأسهم شركة تُسمى Target التي فقدت ربع قيمتها السوقية، وانخفضت أرباحها إلى النصف.

وانخفض مؤشر S&P 500، وهو المعيار للعديد من صناديق المؤشرات، بنسبة 4 %، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1164 نقطة أو 3.6% كما تراجع مؤشر ناسك للتكنولوجيا 4.7%، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة حيث سعى المستثمرون إلى أرضية أكثر أمانًا.

أكبر انخفاض منذ 2020

ويُعد ذلك أكبر انخفاض في يوم واحد لمؤشر داو جونز منذ أكتوبر 2020، وفقًا لشبكة CNBC.

ما هي شركة تارجت؟

شركة Target هي سلسلة متاجر أمريكية كبيرة الحجم، وهي ثامن أكبر بائع تجزئة في الولايات المتحدة، وقد فقدت ربع قيمتها، مما دفع بائعي التجزئة الآخرين إلى الانخفاض معها، وذلك بعد أن قالت إن أرباحها انخفضت بمقدار النصف في الربع الأخير مع ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

وقالت تارجت إن هامش الربح للربع الأول للعام بلغ 5.3%، وكان من المتوقع أن يصل إلى 8% أو أكثر.

أسباب الأداء السيئ لـ البورصة الأمريكية

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن أحد أكبر أسباب خسارة البورصة الأمريكية هو الخوف من أن التضخم لا يزال يضرب الشركات الأمريكية.

وقد أثارت تلك التقارير مخاوف من أن التضخم المتزايد باستمرار يضع ضغطًا أكثر على الشركات الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تعميق خسائرها.

وكانت الأسهم تكافح من أجل الانسحاب من الركود خلال الأسابيع الستة الماضية مع تراكم المخاوف لدى المستثمرين، كما من المتوقع حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي مستقبلًا.

أكبر الشركات الخاسرة

تراجع سهم بيست باي 11.4%، وتراجع سهم أمازون 6.3%، وهبط سهم بروكتر آند جامبل 5.6%، وخسرت آبل 4.9%.

ويحاول الاحتياطي الفيدرالي تخفيف تأثير التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، وقد قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر في وول ستريت جورنال إن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه التفكير في التحرك بقوة أكبر.