استعرض الدكتور خالد غليلة، استشاري الأمراض المعدية، أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد غليلة، خلال تصريحات إلى “الإخبارية”، أن ارتفاع إصابات كورونا يرتبط بقلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووجود تجمعات وزيارات اجتماعية.

توقعات بتراجع الأعداد:

كما نصح الاستشاري من لديه أعراض كورونا بأن يلزم بيته ولا يذهب إلى المسجد أو العمل، متوقعًا تراجع أعداد المصابين خلال الأيام المقبلة حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما نصح باستمرار الحرص على الحصول على لقاحات كورونا؛ لما لها من فاعلية ونتائج إيجابية على مستوى العالم بحماية ملايين البشر.

كورونا في السعودية:

كانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 621 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 760,477 حالة حتى الآن.