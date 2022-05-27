أكد رئيس مجلس جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي في المنطقة الشرقية، عبدالعزيز العنزي، أن نسبة هدر الخضراوات والفواكه في المملكة تصل إلى 355 ألف طن سنويًّا.

ولفت خلال حواره إلى برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية إلى أنه بناءً على الإحصاءات الرسمية، نسبة الهدر في المملكة 33%، بإجمالي تكلفة تبلغ 40 مليار ريال سنويًّا.

هدر الطعام:

وبالنسبة للخضراوات والفاكهة، قال العنزي: “تبلغ نسبة الهدر 355 ألف طن سنويًّا، وبعض المنتجات مثل الكوسة يصل معدل هدرها 38 ألف طن سنويًّا، والبطاطس 200 ألف طن سنويًّا، على الرغم من أن إنتاج الخضراوات يقف عند 180 ألف طن سنويًّا، ونسبة الاكتفاء 60%”.

وحول أسباب هدر الطعام في المملكة، أكد أن هناك العديد من الأسباب، وبناء على خبرتنا وتعاملنا مع المزارعين وخبرتنا في التسويق وبناء على دراسة ميدانية أجرتها جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي، فهناك قلة وعي وثقافة عند بعض المزارعين للاستخدام الأمثل للمزارع والطرق المثلى للزراعة.

قنوات تسويقية:

تابع أن من بين الأسباب أيضًا عدم وجود القنوات التسويقية المناسبة لتسويق منتجات المزارعين، وعدم وجود العمالة الكافية، وعلى سبيل المثال كانت هناك مشاكل هذا العام في حصاد التمور في القصيم بسبب قلة العمالة.