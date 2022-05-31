شهدت أسعار المنتجات الغذائية، ارتفاعًا ملحوظًا الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة استهلاك بعض السلع وصلت إلى ٥٠%.

ورصد تقرير لبرنامج الشارع السعودي، على قناة السعودية، أسباب ارتفاع الأسعار، وكيف تمت مواجهتها.

ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية:

ولاحظت الجمعية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة زيت الطعام الذي وصل إلى 17%، والسكر بنسبة 15.9%، فيما الحد الأدنى للارتفاع كان في المخبوزات ووصل إلى 2.8%.

من جهته، قال وليد المطلق، المستثمر في قطاع جملة للأغذية: إن سبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط ومن ثم ارتفاع النقل والشحن.

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الإيجارات، والأيدي العاملة، بالإضافة إلى التخزين والنقل، واشتكى أيضًا من قلة الأيدي العاملة.