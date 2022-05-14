قال أستاذ القانون الجنائي أصيل الجعيد: إن الشخص يدان في حالة الريتويت أو الإعجاب بتغريدات أشخاص ينتمون لمنظمات حزبية إرهابية، وقد يُصدر بحقه أمر تنصت من النيابة لجمع الأدلة.

فيديو | أستاذ القانون الجنائي أصيل الجعيد:

يدان الشخص بـ "الريتويت أو الإعجاب" بتغريدات أشخاص ينتمون لمنظمات حزبية إرهابية، وقد يُصدر بحقه أمر تنصت من النيابة لجمع الأدلة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/9eI7oRm1M4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2022

المتابعة ليست جريمة:

وتابع الجعيد خلال حواره إلى نشرة النهار على قناة الإخبارية أنه مجرد المتابعة في تويتر بحد ذاتها لا تعد جريمة؛ لأنه قد يتابعه بصفته عدوًّا للوطن، ويريد أن يعرف أساليبه.

ريتويت وتأييد:

ولفت إلى أنه إذا كان هناك ريتويت وعبارات تأييد، هذا يعد أو يدخل في مسألة التعاطف، والأمر هنا يخضع للتحقيق والبحث والتحري من قبل نساء ورجال أمن الدول.

وأوضح أستاذ القانون أنه أحيانَا قد يصدر أمر تنصت بإذن من النائب العام، ليتم جمع الأدلة والاستدلال ثم يرفعوها إلى النيابة العامة ليتحققوا منها.