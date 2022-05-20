انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتحرك صوب تغير طفيف خلال الأسبوع بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالطلب.

برنت اليوم:

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 10 سنتات، أي 0.1%، لتسجل 111.94 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو بواقع 56 سنتًا أو 0.5 بالمائة إلى 111.65 دولار في آخر يوم له على استحقاق يونيو، وفقًا لـ”رويترز”.

غرب تكساس:

وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولًا لشهر يوليو 0.23 سنت مسجلًا 109.66 دولار للبرميل.

وحث صندوق النقد الدولي الدول الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.