تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، صباح اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1%؛ رغم الجهود التي تبذلها الصين لتخفيف تأثير قيود الإغلاق المرتبطة بالوباء على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في سياق آخر، اتخذت الصين مجموعةً واسعة من الإجراءات لدعم الشركات وتحفيز الطلب؛ سعيًا لتعويض الضرر الناجم عن عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس “كوفيد-19”.

واردات النفط الروسي

ومن ناحية أخرى، أشارت ألمانيا إلى أن من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسية في غضون أيام.

تراجع العقود الآجلة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.15% أو بقيمة 1.31 دولار إلى 112.11 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.20% أو بقيمة 1.32 دولار عند 108.97 دولارات للبرميل.