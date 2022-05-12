تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الخميس، في أسبوع متقلب، إذ أثرت المخاوف الاقتصادية والقلق من الركود سلبا في الأسواق المالية العالمية، بشكل فاق المخاوف حيال الإمدادات والتوتر في أوروبا.

برنت ينخفض:

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار، بما يعادل 1.2% إلى 106.26 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار، أو 1.2%، إلى 104.47 دولار للبرميل، بحسب وكالة “رويترز”.

ضغوط الأسواق:

وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع، إلى جانب الأسواق المالية العالمية، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وصعود الدولار لأعلى مستوى منذ عقدين والقلق حيال التضخم والركود المحتمل.

كما أثر الإغلاق المطول لمكافحة “كوفيد-19” في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على السوق. ومع ذلك، تلقت السوق دعما بفضل المخاوف حيال الإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ ارتفعت الأسعار أكثر من 35% منذ بداية العام.