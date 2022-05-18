هبطت أسعار النفط اثنين بالمائة، بعد أن قفزت في وقت سابق في الجلسة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، بفعل أنباء بأن الولايات المتحدة ستخفف بعض القيود على حكومة فنزويلا.

تراجع أسعار النفط:

وواصلت الأسعار التراجع عقب تعليقات من جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، بأن خفض التضخم قد يتسبب في بعض الألم الاقتصادي. وقال: إن البنك المركزي الأمريكي “سيواصل الدفع” نحو تشديد السياسة النقدية لحين ظهور أدلة واضحة على انخفاض التضخم.

برنت ينخفض:

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.31 دولار، أو 2 بالمائة، لتسجل عند التسوية 111.93 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.8 دولار، أو 1.6 بالمائة، إلى 112.40 دولار للبرميل.

وهذه هي المرة الأولى منذ مايو 2020 التي يغلق فيها الخام الأمريكي عند مستوى أعلى من برنت.

ونقلت “رويترز” عن مصادر قولها: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستجيز في وقت قريب لشركات شيفرن النفطية الأمريكية التفاوض مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما يرفع بشكل مؤقت حظرًا على مثل هذه المناقشات.

وقبل ذلك كان برنت قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 115.69 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 28 مارس، في حين سجل الخام الأمريكي 115.56 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 24 مارس.