يترقب جمهور الكرة السعودية قمة الجولة الـ28 بـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين النصر والأهلي غدًا السبت.

وفي وقت سابق، كانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تقديم موعد المباراة لتقام في السابعة والثلث مساءً بتوقيت المملكة بدلًا من الساعة 9:00 مساءً، وذلك بعد موافقة الناديين.

سبب تقديم موعد مباراة النصر والأهلي

ويأتي هذا، في إطار موعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حيث كانت جماهير النصر والأهلي أعربت عن رغبتها في تغيير توقيت بداية المباراة، حتى يتسنى لهم متابعة نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وأعلنت منصة “مرسول بارك” عن فتح باب شراء تذاكر مباراة قمة النصر ضد الأهلي، حيث تتراوح أسعار التذاكر، التي تبدأ من 30 ريالًا، وحتى 8000 ريال.

النصر فاز في جدة بالدور الأول

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 26 نوفمبر الماضي، انتهت بفوز النصر بثنائية لهدف، حيث سجل تاليسكا هدفي النصر، بينما وقع أليوسكي على هدف الأهلي.