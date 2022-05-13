حققت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ووزارة التعليم، وللعام السادس عشر على التوالي، 6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” 2022، الذي يقام في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري، وتشارك فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم.

جوائز موهبة:

وفاز بالجوائز الخاصة كل من: الطالب عبدالله الغامدي من إدارة تعليم الشرقية، وحقق جائزتين في مجال الطاقة، والطالبة دانة العيثان من إدارة تعليم الأحساء في مجال الكيمياء، والطالبة تهاني عادل من إدارة تعليم الشرقية في مجال علم المواد، والطالبة ماريا الغامدي من إدارة تعليم الرياض في مجال الكيمياء، والطالب يوسف خوجة من إدارة تعليم جدة في مجال الأنظمة المدمجة.

ورفع الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع- يحفظهما الله- على هذا الإنجاز الوطني الجديد الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم القيادة غير المحدود لأبناء الوطن، والذي أثمر هذا التفرد في المحافل الدولية.

كما هنأ معاليه الطلاب وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم على ما تحقق من إنجاز، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وقال الدكتور المتحمي: إن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء وبنات الوطن من الموهوبين والموهوبات، ويعكس تضافر الجهود والعلاقة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركائهما الإستراتيجيين، لتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030، مشيدًا معاليه بنتائج وثمرات هذه الشراكة، وتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلًا يليق بمكانتها، الأمر الذي يسهم في بناء مستقبل الوطن وتعزيز ثروته البشرية.

معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة:

وخلال حفل إعلان نتائج الجوائز الخاصة، أعلنت مؤسسة “موهبة” أسماء 19 طالبًا وطالبة من مختلف دول العالم، فازوا بجوائزها الخاصة في مجال الطاقة في معرض ريجينيرون للعلوم والهندسة “آيسف2022″، كعادتها كل عام، وقدمت جوائز كبرى للمشاريع الفائزة وعددًا من الجوائز الخاصة، ومنحًا في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وفاز 6 طلاب وطالبات، 3 سعوديين و3 أمريكيين بمنح للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، بالإضافة إلى جائزة نقدية، وهم: دانة العيثان من المملكة العربية السعودية في مجال الكيمياء، وكلير هانج من الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وعبدالله الغامدي من المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة، وهارجيسال برار من الولايات المتحدة في مجال الهندسة الطبية الحيوية، وتهاني أحمد من المملكة العربية السعودية في مجال علم المواد، وميشيل بارك من الولايات المتحدة في مجال الفيزياء والفلك.

وفاز 13 طالبًا وطالبة من الولايات المتحدة، والهند، والصين، وكندا بجوائز المنح الدراسية لدراسة المرحلة الجامعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث حصل عليها من الولايات المتحدة كل من: ريشي هزرا، وستيفن ليو في مجال الكيمياء، وارون فيليب، وليونيد سيفياتسكي، وميهاي كريسان، وبيتر رادك في مجال الأنظمة المدمجة، ونعيم مهجوري، وأوتو بيل في مجال الطاقة، وأيوش نياك، وهاريش كريشان كومار في مجال الفيزياء والفلك، ومن الهند تاكش باتل في مجال علم المواد، ومن الصين داجون يوان، ومن كندا انتوني سترنينيو في مجال الروبوتات والأجهزة الذكية.

التفكير في المستقبل وتحفيز الفضول:

وأثناء حفل استقبال طلاب مجال الطاقة من مبدعي العالم، الذين ترعاهم “موهبة” طالب الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لموهبة الطلاب بالتفكير في المستقبل وتحفيز الفضول لديهم، قائلًا: إن ذلك سيأخذهم لآفاق جديدة، كما طالبهم بالتحلي بالصبر والشغف لأخذ الطاقة لمستقبل جديد بإبداعاتهم وأفكارهم.

وهنأ معالي الدكتور المتحمي الطلاب المبدعين الفائزين بجوائز موهبة الخاصة، مؤكدًا أن رعاية موهبة لمجال الطاقة في معرض آيسف 2022 ينبع من رؤية المملكة 2030 وإدراكها للدور السعودي المهم كمصدر أساسي للطاقة في العالم، وسعيها لاستمرار التنمية المستدامة بالحفاظ على مصادر الطاقة، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب الموهوبين حول العالم على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتطوير المعارف والمهارات والخبرات، لتطوير مشاريع تسمح بالحفاظ على هذه المصادر لأجيال المستقبل.

من جانبها وخلال لقاء موهبة مع طلبة مسار الطاقة قالت مايا أجميرا رئيسة منظمة جمعية العلوم: إن موهبة مؤسسة رائعة تبذل جهودًا ضخمة لإعداد مبتكري المستقبل، ليس فقط في السعودية وإنما حول العالم.

في سياق متصل، زار الدكتور منير الدسوقي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، وأشاد بجودة ونوعية المشاريع السعودية المشاركة التي تنافس على جوائز معرض آيسف الكبرى والخاصة.

دعم شركة أرامكو:

كما أثرت شركة أرامكو تواجدها في مسار الطاقة في معرض آيسف 2022، امتدادًا لإسهاماتها المستمرة في دعم الموهوبين وانطلاقًا من شراكتها الإستراتيجية مع مؤسسة موهبة، وسعيًا منها إلى تعريف المشاركين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالمستجدات والمبادرات في مجال الطاقة، وما توصلت إليه أحدث التقنيات والأبحاث لدعم الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.

وعلى هامش معرض آيسف 2022 أقامت “موهبة” ندوة بعنوان “رحلة طلبة موهبة الموهوبين في تعليم العلوم (STEM) تقود الذكاء الجماعي للنهوض بالمجتمع العالمي”، قدمها البروفيسور ميتشو كاكو برفيسور الفيزياء النظرية في كلية نيويورك، الذي أكد أن الدول التي تستثمر في عقول الشباب وتوجيهها للابتكار والاختراع، تملك اقتصادًا ينمو بشكل قوي على عكس الدول التي لا تقوم بذلك.

وأضاف البروفيسور ميتشو أن مهارات التواصل شيء أساسي لإيصال الأفكار وإحداث الأثر لأي مبتكر ومبدع، لافتًا إلى أن فهم العلوم وحدها لا يكفي للإبداع، لأننا دائمًا في حاجة لإقناع الآخرين من أجل دعم أفكارنا والتعاون معنا لتحقيقها.