أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت تبوك عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022، تسجيل الشركة خسائر قدرها 6.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرباح بلغت نحو 10.1 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

سبب الخسائر:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الخميس، أن سبب تسجيل الخسائر يعود إلى انخفاض متوسط سعر البيع، وارتفاع تكلفة الإيرادات نتيجة إجراء الصيانة الدورية للفرن وخطوط الإنتاج خلال شهر يناير 2022، فضلا عن انخفاض الإيرادات الأخرى.

ارتفاع تكلفة الإيرادات:

وأرجعت أسمنت تبوك سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط سعر البيع، وارتفاع تكلفة الإيرادات نتيجة إجراء الصيانة الدورية للمصنع خلال شهر يناير 2022، علاوة على انخفاض الإيرادات الأخرى.

وذكرت الشركة أن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة، بلغت 1260.53 مليون ريال، مقابل 1259.09 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.