توفي أمس الأربعاء الطبيب الدكتور محمد وليد العلبي، والذي يصفه كثيرون بأنه أشهر طبيب عام وأطفال في مكة المكرمة.

ونعى مغردون عبر وسم ” #محمد_وليد_محمد_العلبي “، الطبيب الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وقالت مغردة: “عُرف عن الطبيب الراحل الطيبة والبساطة والمهارة، وخدمة المرضى ومساعدتهم، حتى على اختيار الأدوية الأقل سعرًا وبنفس المادة الفعالة”.

أشهر طبيب أطفال بمكة:

وغرد وائل الطيب عبر حسابه في “تويتر”، قائلًا: “وفاة أشهر طبيب في مكة المكرمة الدكتور محمد وليد العلبي عالجني شخصيًّا منذ أن كان عمري 7 سنوات، وترك أثرًا صحيًّا كبيرًا في معظم جيلي من أبناء مكة. هكذا يُصنع التأثير الحقيقي في حياة الناس.. وداعًا يا عملاق الطب، وسأفتقدك حقًّا”.

ونعت نسرين الطويرقي الطبيب الراحل بقولها: “طبيب أطفال مكة إلى رحمة الله محمد وليد محمد العلبي، أشهر طبيب عام عرف عنه الطيب والبساطة والشطارة كشفيته من قديم الزمان لا تزيد عن 40 ريال، والأدوية يوصف من الشركات الأقل سعر ونفس المادة الفعالة، ومن لم يقدر على الدفع لا يأخذ منه شيء، أول ما بدأ كان في شارع الغزة عيادته وسكنه”.