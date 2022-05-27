أحيت الفنانة اصالة حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل الصالة الرياضية الخضراء في استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن فعاليات موسم جدة 2022، بحضور جماهيري غفير تفاعل مع الأغاني الجميلة التي تجلّت فيها أصالة بصوتها وأحاسيسها، وجمعت فيها بين الأغاني القديمة والجديدة، ونشرت معها الفرح والابتسامة على محيا الحضور.

وأخذت الفنانة أصالة جمهورها في رحلة غنائية شاعرية مليئة بالطرب والسلطنة، منها أغاني “قد الحروف”، و”أسامي العاشقين”، و”بنت أكابر”، و”خانة الذكريات”، و”جرح تاني”؛ أعقبتها بمجموعة من الأغاني المنوعة التي اندمج معها الجمهور، مثل “سامحتك كثير”.

ويشهد موسم جدة مجموعة كبيرة من الحفلات الفنية العربية والعالمية يحييها كوكبة من أبرز نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، حيث ساهمت تلك الحفلات في نشر الفرح والسرور على محيا جمهور موسم جدة.