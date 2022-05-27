أكد استشاري علم السموم الجنائي الدكتور عبدالعزيز الدلقان، أن الشبو المخدر أو “الميثامفيتامين” له تأثير كبير على الدماغ ويعطل جذع الدماغ والقشرة الدماغية.

فيديو | عزلة مجتمعية، عدم ضبط السلوك، أوهام وهلوسة.. أبرز أعراض مادة "الشبو المخدر" التفاصيل مع استشاري علم السموم الجنائي د. عبدالعزيز الدلقان #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/TF2dan08ue — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2022

خلل جسيم:

وأضاف خلال حديثه إلى قناة “الإخبارية” أن جرعات الميثامفيتامين تؤدى إلى إحداث خلل جسيم في جذع الدماغ وهو المسؤول عن العمليات الحيوية التي تحدث في الجسم والتنفس وتنظيم ضربات القلب، وهذا قد يؤدى إلى حالة الوفاة الفورية.

تأثيرات وتداعيات:

وأضاف أن تعاطي الشبو المخدر يؤثر على القشرة الدماغية وهي الجزء المسؤول عن التفكير وضبط السلوك والدوافع، وتأثيرات الميثامفيتامين تظهر بشكل تداعيات قصيرة وطويلة المدى.

وعن التداعيات قصيرة المدى، قال: إنها تتمثل في زيادة التنفس ومعدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أن المدمنين الذين يستخدموا الإبر في التعاطي ويتشاركون تلك الإبر معرضون لخطر العدوى.

وأوضح أن المخدر يتسبب في إصابة المتعاطي بهلوسة بصرية وأوهام ويؤثر على البشرة وجفاف الفم وأحيانًا تؤدى إلى بروز بعض علامات الشيخوخة المبكر على الوجه.

وأكمل أن كل هذه التأثيرات تؤدى إلى الانطواء والعزلة وسرعة الانفعال فيصبح الشخص أكثر عدوانية.