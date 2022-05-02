تزين برج الساعة في مكة المكرمة بأضواء الليزر وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك التي انطلقت مساء اليوم في العديد من مناطق المملكة.

خيارات متعددة من الترفيه

ويهدف برنامج احتفالات العيد 2022، إلى توفير خيارات ترفيهية متنوعة لاحتفال المواطنين والمقيمين والزائرين، حيث يضم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه في مختلف مناطق المملكة.

ففي أبها وضمن فعاليات وبرامج احتفالات العيد 2022، تقام مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، أولها الألعاب النارية التي ستنطلق من حديقة السد في تمام التاسعة مساء اليوم ، إضافة إلى فعاليات فنية وأخرى مسرحية.

فعاليات موسم جدة

أما في جدة فتنطلق اليوم فعاليات موسم جدة 2022 في نسخته الثانية بمنطقة جدة آرت بروميناد، وذلك في حفل كبير يستمر لمدة 3 أيام متتابعة، يشهد العديد من العروض المنوعة.



ويشهد حفل الافتتاح الذي سيقام في الواجهة البحرية بجدة عروضاً متنوعة للدرونز خلال أول يوم من الافتتاح، فيما ستنير الألعاب النارية سماء جدة خلال ليال عيد الفطر المبارك وتستمر يومياً لمدة شهرين، لترسم البهجة والفرح على وجوه زوّار جدة، كما سيتضمّن الحفل العديد من الفعاليات والعروض الفنية والترفيهية المشوقة التي ستشكّل لوحة من لوحات الفرح والبهجة للجمهور خلال أيام العيد السعيد.