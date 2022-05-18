استعرض الدكتور دانييل بيريز فيدال، خبير التغذية الصحيحة، بعض الأطعمة التي تمنع النوم بسرعة

وحسب موقع “روسيا اليوم”، تشير صحيفة “الديلي إكسبريس”، إلى أن الخبير “فيدال”، كشف قائمة بالأطعمة التي تجعل النوم سريعًا أمرًا صعبًا.

الآيس كريم

رغم حب الجميع له؛ لكن “فيدال” لا ينصح أبدًا بتناول الآيس كريم ليلًا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، الذي يسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، ويعقد عملية الانتقال إلى النوم، لأنه يعمل كمادة محفزة مثل الكافيين؛ لذلك من الأفضل عدم تناوله في الفترة المسائية.

الجبن والتوابل الحارة والكعك

وينصح “فيدال”، أيضًا بعدم تناول الجبنة والتوابل الحارة والكعك في الفترة المسائية.

ويقول: “عندما نأكل يحول الجسم الطعام إلى طاقة تُبقي الشخص مستيقظًا وتمنعه من النوم، كما أن المعدة لا تستجيب لهضم الطعام الذي يتناوله الشخص ليلًا؛ مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والإزعاج”.

الموز

ويشير الخبير، إلى أنه من الأفضل في المساء تناول الموز (حيث يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم)، أو اللوز (غني بالكالسيوم) هذه المواد تساعد على استرخاء الجسم والعضلات، وتُحَول الحمض الأميني تريبتوفان إلى الميلاتونين الذي يحفز على النوم.